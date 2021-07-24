Потеплеет и отойдут дожди: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня потеплеет, но не будет жары. Дожди отошли со всех областей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
В субботу в Украине потеплеет, дождей не будет ни в одном из регионов.
На западе днем будет + 24 +27, а ночью+12 + 16.
На севере ожидается днем +25+27, а ночью +15+17.
В центральных областях днем будет +25+27, а ночью +14+16.
На востоке прогнозируют днем + 25 +27, а ночью+14 + 16.
Напомним, погода в Украине в ближайшие выходные порадует солнечной и сухой погодой. Однако синоптики предупреждают о том, что местами температура воздуха начнет снова резко подниматься и будет достаточно жарко.