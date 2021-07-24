Потеплеет и отойдут дожди: прогноз погоды на сегодня

Прогноз на 24 июля

В субботу в Украине потеплеет, дождей не будет ни в одном из регионов.

На западе днем будет + 24 +27, а ночью+12 + 16.

На севере ожидается днем +25+27, а ночью +15+17.

В центральных областях днем будет +25+27, а ночью +14+16.

На востоке прогнозируют днем + 25 +27, а ночью+14 + 16.