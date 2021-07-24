Потепліє та відійдуть дощі: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні потепліє, але не буде спеки. Дощі відійшли з усіх областей України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
У суботу в Україні потепліє, дощів не буде ні в одному з регіонів.
На заході вдень буде +24+27, а вночі +12+16.
На півночі очікується вдень +25+27, а вночі +15+17.
У центральних областях вдень буде +25+27, а вночі +14+16.
На сході прогнозують вдень +25+27, а вночі +14+16.
Нагадаємо, погода в Україні в найближчі вихідні порадує сонячною і сухою погодою. Однак синоптики попереджають про те, що місцями температура повітря почне знову різко підніматися і буде досить спекотно.