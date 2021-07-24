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Потеплеет и отойдут дожди: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Суббота 24 июля 2021 10:00
Потеплеет и отойдут дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине улучшится (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня потеплеет, но не будет жары. Дожди отошли со всех областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Прогноз на 24 июля

В субботу в Украине потеплеет, дождей не будет ни в одном из регионов.

На западе днем будет + 24 +27, а ночью+12 + 16.

На севере ожидается днем +25+27, а ночью +15+17.

В центральных областях днем будет +25+27, а ночью +14+16.

На востоке прогнозируют днем + 25 +27, а ночью+14 + 16.

Потеплеет и отойдут дожди: прогноз погоды на сегодня

Напомним, погода в Украине в ближайшие выходные порадует солнечной и сухой погодой. Однако синоптики предупреждают о том, что местами температура воздуха начнет снова резко подниматься и будет достаточно жарко.

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Погода в Украине дожди
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