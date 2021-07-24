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Потепліє та відійдуть дощі: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Субота 24 липня 2021 10:00
Потепліє та відійдуть дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні покращиться (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні потепліє, але не буде спеки. Дощі відійшли з усіх областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз на 24 липня

У суботу в Україні потепліє, дощів не буде ні в одному з регіонів.

На заході вдень буде +24+27, а вночі +12+16.

На півночі очікується вдень +25+27, а вночі +15+17.

У центральних областях вдень буде +25+27, а вночі +14+16.

На сході прогнозують вдень +25+27, а вночі +14+16.

Потепліє та відійдуть дощі: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, погода в Україні в найближчі вихідні порадує сонячною і сухою погодою. Однак синоптики попереджають про те, що місцями температура повітря почне знову різко підніматися і буде досить спекотно.

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