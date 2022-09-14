Потеплеет, но дожди отступят не везде: какой погоды ожидать сегодня

Погода в Украине сегодня, 14 сентября будет теплой. Местами днем до +22, но все еще будет дождливо на Левобережье и в западных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями, на Левобережье, днем и в западных областях небольшие дожди, на остальной территории без существенных осадков.
На западе страны ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами сильные порывы 15-20 м/сек.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +9 +11, а днем +18 +20 градусов.
Напомним, что синоптики дали прогноз погоды на эту рабочую неделю.
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