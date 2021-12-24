Потеплеет, но будет идти мокрый снег: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 24 декабря в Украину придет потепление, местами днем до +4, но ночь все же будет морозной. Мокрый снег охватит всю страну, на западе - с дождем, синоптики предупреждают о шквальном ветере, на дорогах гололедица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В западных областях днем температура воздуха составит +1 +4, ночью -5 -9 градусов.
На севере страны столбики термометра будут колебаться от -4 до + 2, ночью -10 -14.
В восточных областях синоптики обещают днем -2 -5, а ночью ударят морозы до -16 -18.
На юге страны температура воздуха днем составит 0 +2 градуса, а ночью -7 -12.
В центральных областях ожидается от -1 до +1 днем, а ночью -9 -13 градусов.
Сегодня в столице ночью без осадков, а днем будет идти мокрый снег. Столбики термометра днем покажут 0 -2 градуса, а ночью -10 -12.
Напомним, 24 декабря в Украине объявлено штормовое предупреждение. Будут сильные порывы ветра, а на дорогах гололедица.