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Потеплішає, але йтиме мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 24 грудня в Україну прийде потепління, місцями вдень до +4, але ніч все ж буде морозною. Мокрий сніг охопить всю країну, на заході - з дощем, синоптики попереджають про шквальний вітер, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У західних областях вдень температура повітря становитиме +1 +4, вночі -5 -9 градусів.

На півночі країни стовпчики термометра коливатимуться від -4 до +2, вночі -10 -14.

У східних областях синоптики обіцяють вдень -2 -5, а вночі вдарять морози до -16 -18.

На півдні країни температура повітря вдень становитиме 0 +2 градуси, а вночі -7 -12.

У центральних областях очікується від -1 до +1 вдень, а вночі -9 -13 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці вночі без опадів, а вдень йтиме мокрий сніг. Стовпчики термометра вдень покажуть 0 -2 градуси, а вночі -10 -12.

Нагадаємо, 24 грудня в Україні оголошено штормове попередження. Будуть сильні пориви вітру, а на дорогах ожеледиця.

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ГідрометцентрПогода в Україні