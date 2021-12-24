Потеплішає, але йтиме мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 24 грудня в Україну прийде потепління, місцями вдень до +4, але ніч все ж буде морозною. Мокрий сніг охопить всю країну, на заході - з дощем, синоптики попереджають про шквальний вітер, на дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У західних областях вдень температура повітря становитиме +1 +4, вночі -5 -9 градусів.
На півночі країни стовпчики термометра коливатимуться від -4 до +2, вночі -10 -14.
У східних областях синоптики обіцяють вдень -2 -5, а вночі вдарять морози до -16 -18.
На півдні країни температура повітря вдень становитиме 0 +2 градуси, а вночі -7 -12.
У центральних областях очікується від -1 до +1 вдень, а вночі -9 -13 градусів.
Сьогодні в столиці вночі без опадів, а вдень йтиме мокрий сніг. Стовпчики термометра вдень покажуть 0 -2 градуси, а вночі -10 -12.
Нагадаємо, 24 грудня в Україні оголошено штормове попередження. Будуть сильні пориви вітру, а на дорогах ожеледиця.