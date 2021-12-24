Потеплеет, но будет идти мокрый снег: прогноз погоды на сегодня

Фото: 24 декабря придет потепление днем, но с мокрым снегом (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 24 декабря в Украину придет потепление, местами днем до +4, но ночь все же будет морозной. Мокрый снег охватит всю страну, на западе - с дождем, синоптики предупреждают о шквальном ветере, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине В западных областях днем температура воздуха составит +1 +4, ночью -5 -9 градусов. На севере страны столбики термометра будут колебаться от -4 до + 2, ночью -10 -14. В восточных областях синоптики обещают днем -2 -5, а ночью ударят морозы до -16 -18. На юге страны температура воздуха днем составит 0 +2 градуса, а ночью -7 -12. В центральных областях ожидается от -1 до +1 днем, а ночью -9 -13 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице ночью без осадков, а днем будет идти мокрый снег. Столбики термометра днем покажут 0 -2 градуса, а ночью -10 -12.