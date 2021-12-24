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Потеплеет, но будет идти мокрый снег: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Пятница 24 декабря 2021 06:00
Потеплеет, но будет идти мокрый снег: прогноз погоды на сегодня Фото: 24 декабря придет потепление днем, но с мокрым снегом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 24 декабря в Украину придет потепление, местами днем до +4, но ночь все же будет морозной. Мокрый снег охватит всю страну, на западе - с дождем, синоптики предупреждают о шквальном ветере, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В западных областях днем температура воздуха составит +1 +4, ночью -5 -9 градусов.

На севере страны столбики термометра будут колебаться от -4 до + 2, ночью -10 -14.

В восточных областях синоптики обещают днем -2 -5, а ночью ударят морозы до -16 -18.

На юге страны температура воздуха днем составит 0 +2 градуса, а ночью -7 -12.

В центральных областях ожидается от -1 до +1 днем, а ночью -9 -13 градусов.

Потеплеет, но будет идти мокрый снег: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице ночью без осадков, а днем будет идти мокрый снег. Столбики термометра днем покажут 0 -2 градуса, а ночью -10 -12.

Потеплеет, но будет идти мокрый снег: прогноз погоды на сегодня

Напомним, 24 декабря в Украине объявлено штормовое предупреждение. Будут сильные порывы ветра, а на дорогах гололедица.

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Гидрометцентр Погода в Украине
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