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Потеплеет до +9, но будет идти снег с дождем: прогноз погоды на сегодня

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 9 февраля в Украине ожидаются дожди и снег почти на всей территории, но только ночью. При этом температура воздуха местами поднимется до +9.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Ночью в Украине, кроме большинства южных областей, дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, ночью и утром местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/сек. Столбики термометра в южных регионах (Одесская область) составят +9 градусов днем.

Температура воздуха по данным синоптиков, составит:

  • в западных областях днем + 4 + 7, ночью 0 -2 градуса;
  • на севере страны +2 +5 градусов днем, а ночью -1 -3;
  • в восточных областях днем от -1 до +2, ночью -1 -4 градуса;
  • на юге страны +3 +6 градусов днем, а ночью 0 -2;
  • в центральных областях днем +2 +5, ночью 0 -3 градуса.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах ночью и утром местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит +3 +5 градусов, а ночью -1 +1.

Ранее стало известно, что в Украине текущая неделя начнется с мокрого снега, а завершится потеплением.

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Погода в Украине