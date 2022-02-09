Потеплішає до +9, але йтиме сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 9 лютого в Україні очікуються дощі та сніг майже на всій території, але лише вночі. При цьому температура повітря подекуди підніметься до +9.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Вночі в Україні, крім більшості південних областей, невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, вночі та вранці місцями ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с. Стовпчики термометра у південних регіонах (Одеська область) сягнуть +9 градусів удень.
Температура повітря, за даними синоптиків, становитиме:
Сьогодні в столиці вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень складатиме +3 +5 градусів, а вночі -1 +1.
Раніше стало відомо, що в Україні поточний тиждень почнеться з мокрого снігу, а завершиться потеплінням.