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Потенційний прем'єр Нідерландів назвав Путіна жахливим диктатором

Середа 13 грудня 2023 17:39
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Потенційний прем'єр Нідерландів назвав Путіна жахливим диктатором Архівне фото: Герт Вілдерс (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Лідер "Партії свободи" Герт Вілдерс, який може стати прем'єр-міністром Нідерландів, назвав главу Кремля Володимира Путіна диктатором.

Про це заявив Вілдерс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Вілдерс здобув перемогу на виборах 22 листопада. Він закликав до створення коаліції, до якої увійдуть "Націонал-соціалістичний рух", "Народна партія за свободу і демократію", яку раніше очолював Рютте, і партія, що підтримує фермерів.

Видання пише, що російські телеканали вітали успіх Вілдерса на виборах як перемогу Москви, оскільки раніше він хвалив Володимира Путіна.

Але Вілдерс у середу намагався переконати нідерландських законодавців, що він не є "другом Росії" і вважає РФ агресором.

"Путін - жахливий диктатор", - сказав Вілдерс.

Допомогу Україні можуть скоротити

При цьому Вілдерс заявив, що не слід надавати військову підтримку Україні, поки "ми не в змозі захистити свою країну".

Зазначається, що правоцентристський "Новий суспільний договір" і "Рух фермерів і громадян", два його потенційні партнери по коаліції, також висловили сумніви щодо членства України в Європейському союзі та додаткової фінансової підтримки Києва.

Вибори у Нідерландах

Нагадаємо, наприкінці листопада у Нідерландах відбулися парламентські вибори. За їхніми підсумками найбільшу кількість місць у парламенті здобула ультраправа "Партія свободи" на чолі з Гертом Вілдерсом. Він виступає проти міграції та хоче припинити надавати Україні військову допомогу.

Проте інші партії, зокрема, "Народна партія за свободу та демократію" прем'єра Марка Рютте, не хочуть формувати коаліцію з "Партією свободи".

Експерт Володимир Фесенко у коментарі РБК-Україна розповів, що на тлі таких результатів виборів під загрозою може опинитися передача Україні F-16 від Нідерландів. Більш детально про вибори в Нідерландах можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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