Потенциальный премьер Нидерландов назвал Путина ужасным диктатором

Об этом заявил Вилдерс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Вилдерс одержал победу на выборах 22 ноября. Он призвал к созданию коалиции, в которую войдут "Национал-социалистическое движение", "Народная партия за свободу и демократию", которую ранее возглавлял Рютте, и партия, поддерживающая фермеров.

Издание пишет, что российские телеканалы приветствовали успех Вилдерса на выборах как победу Москвы, поскольку ранее он хвалил Владимира Путина.

Но Вилдерс в среду пытался убедить нидерландских законодателей, что он не является "другом России" и считает РФ агрессором.

"Путин - ужасный диктатор", - сказал Вилдерс.

Помощь Украине могут сократить

При этом Вилдерс заявил, что не следует оказывать военную поддержку Украине, пока "мы не в состоянии защитить свою страну".

Отмечается, что правоцентристский "Новый общественный договор" и "Движение фермеров и граждан", два его потенциальных партнера по коалиции, также выразили сомнения относительно членства Украины в Европейском союзе и дополнительной финансовой поддержки Киева.

Выборы в Нидерландах

Напомним, в конце ноября в Нидерландах состоялись парламентские выборы. По их итогам наибольшее количество мест в парламенте получила ультраправая "Партия свободы" во главе с Гертом Вилдерсом. Он выступает против миграции и хочет прекратить предоставлять Украине военную помощь.

Однако другие партии, в частности, "Народная партия за свободу и демократию" премьера Марка Рютте, не хотят формировать коалицию с "Партией свободы".

Эксперт Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина рассказал, что на фоне таких результатов выборов под угрозой может оказаться передача Украине F-16 от Нидерландов. Более подробно о выборах в Нидерландах можете узнать в материале РБК-Украина.