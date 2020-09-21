ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Потенциальный преемник Меркель назвал Путина виновником притока беженцев в Европу

Берлин, Понедельник 21 сентября 2020 07:39
Потенциальный преемник Меркель назвал Путина виновником притока беженцев в Европу
Фото: Фридрих Мерц (facebook com MerzCDU)
Автор: Артур Родивилов

Претендент в лидеры партии немецкого канцлера Фридрих Мерц жестко раскритиковал политику президента РФ Владимира Путина. По его мнению, приток беженцев в Европу во многом вызван варварскими действиями со стороны российской армии в Сирии, за которые несет ответственность Путин.

Об этом сообщает DW.

В то же время он поддержал ужесточение курса федерального правительства в отношениях с Москвой, после резонансного отравления оппозиционера Алексея Навального.

Эскалация напряженности в двусторонних отношениях в настоящее время исходит не от Германии или от Европы, а исключительно от России, заявил Мерц.

По мнению немецкого политика, поскольку Россия не ведет расследование этого преступления на своей территории, "пришло время поставить вопрос: можем ли мы продолжать действовать так, как прежде".

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель готова связать "Северный поток-2" с ответом России на отравление оппозиционера Алексея Навального.

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили в Сибири ядом класса "Новичок". Международное сообщество считает, что к инциденту мог быть причастен Кремль.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Владимир ПутинГерманияБеженцы
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь