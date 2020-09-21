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Потенційний наступник Меркель назвав Путіна винуватцем припливу біженців в Європу

Берлін, Понеділок 21 вересня 2020 07:39
Потенційний наступник Меркель назвав Путіна винуватцем припливу біженців в Європу
Фото: Фрідріх Мерц (facebook com MerzCDU)
Автор: Артур Родивилов

Претендент у лідери партії німецького канцлера Фрідріх Мерц жорстко розкритикував політику президента РФ Володимира Путіна. На його думку, приплив біженців до Європи багато в чому викликаний варварськими діями з боку російської армії в Сирії, за які несе відповідальність Путін.

Про це повідомляє DW.

Водночас він підтримав посилення курсу федерального уряду у відносинах з Москвою, після резонансного отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Ескалація напруження у двосторонніх відносинах зараз виходить не від Німеччини або від Європи, а виключно від Росії, заявив Мерц.

На думку німецького політика, оскільки Росія не веде розслідування цього злочину на своїй території, "прийшов час поставити питання: чи можемо ми продовжувати діяти так, як раніше".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель готова зв'язати "Північний потік-2" з відповіддю Росії на отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Російського опозиціонера Олексія Навального отруїли в Сибіру отрутою класу "Новачок". Міжнародна спільнота вважає, що до інциденту міг бути причетний Кремль.

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