Есть потенциал для сотрудничества. Зеленский поблагодарил Словакию за помощь

Во вторник, 10 мая, президент Украины Владимир Зеленский обратился к политикам и народу Словакии с благодарностью о предоставлении помощи Украине в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Украина - в эпицентре противостояния двух идей. Европейской демократической идеи, что свобода и жизнь каждого человека имеют значение. И жестокой тиранической идее о том, что имеет значение только тот человек, который может покорять других людей. Первый и главный инструмент, чтобы победить в этом противостоянии, - это оружие", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что украинцы всегда будут помнить, как Словакия предоставила в решающее время то, что действительно помогло Украине.

"И есть потенциал, чтобы продолжить это сотрудничество", - добавил он.