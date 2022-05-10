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Есть потенциал для сотрудничества. Зеленский поблагодарил Словакию за помощь

Новина українською →
Украина, Вторник 10 мая 2022 15:01
Есть потенциал для сотрудничества. Зеленский поблагодарил Словакию за помощь Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 10 мая, президент Украины Владимир Зеленский обратился к политикам и народу Словакии с благодарностью о предоставлении помощи Украине в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Украина - в эпицентре противостояния двух идей. Европейской демократической идеи, что свобода и жизнь каждого человека имеют значение. И жестокой тиранической идее о том, что имеет значение только тот человек, который может покорять других людей. Первый и главный инструмент, чтобы победить в этом противостоянии, - это оружие", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что украинцы всегда будут помнить, как Словакия предоставила в решающее время то, что действительно помогло Украине.

"И есть потенциал, чтобы продолжить это сотрудничество", - добавил он.

Как сообщалось, Словакия будет ремонтировать и модернизировать украинскую военную технику. Государственное акционерное общество "Конструкция - Оборона" уже заключило контракт.

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