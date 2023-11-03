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Поступове зниження: НБУ назвав обсяги міжнародної допомоги Україні у 2023-2025 роках

Фото: міжнародна допомога Україні впаде у 2024 році до 38,5 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Значна частина бюджетних потреб України і надалі фінансуватиметься за рахунок міжнародної допомоги. Однак обсяги будуть знижуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (жовтень 2023 року).

За даними НБУ, обсяг фінансової підтримки цього року перевищить 45 млрд доларів, з яких станом на кінець жовтня отримано вже понад 35 млрд доларів (з них 24,3 млрд доларів позики). У 2024-2025 роках офіційне фінансування залишатиметься значним, хоча і поступово зменшуватиметься - до 38,5 і 25,0 млрд доларів відповідно.

"Для отримання таких обсягів допомоги критично важливою залишатиметься виконання Україною взятих на себе зобов’язань та активна співпраця з МВФ та іншими міжнародними партнерами", - йдеться в огляді.

Зі зниженням безпекових ризиків та пришвидшенням економічного відновлення, увага міжнародної допомоги зміщуватиметься з підтримки макроекономічної стабільності в бік відбудови та реформування країни, додали в НБУ.

Прогноз уряду

Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2024 рік до першого читання прогнозував, що міжнародна підтримка України становитиме 41,4 млрд доларів. Серед планів макрофінансова допомога ЄС - 9 млрд доларів, кредит МВФ за програмою EFF - 5,4 млрд доларів, кредит Міжнародного банку реконструкції та розвитку - 2 млрд доларів, допомога уряду США та інших офіційних кредиторів - 25 млрд доларів.

Однак в проекті бюджету до другого читання обсяг зовнішньої допомоги зменшено до 39,5 млрд доларів. Водночас обсяг внутрішніх запозичень збільшений на 2,5 млрд доларів.

 

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Національний банк України