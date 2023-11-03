Постепенное снижение: НБУ назвал объемы международной помощи Украине в 2023-2025 годах

По данным НБУ, объем финансовой поддержки в этом году превысит 45 млрд долларов, из которых по состоянию на конец октября получено уже более 35 млрд долларов (из них 24,3 млрд долларов кредиты). В 2024-2025 годах официальное финансирование будет оставаться значительным, хотя и будет постепенно уменьшаться - до 38,5 и 25,0 млрд долларов соответственно.

"Для получения таких объемов помощи критически важно будет оставаться выполнение Украиной взятых на себя обязательств и активное сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами", - говорится в обзоре.

Со снижением рисков безопасности и ускорением экономического восстановления, внимание международной помощи будет смещаться с поддержки макроэкономической стабильности в сторону восстановления и реформирования страны, добавили в НБУ.

Прогноз правительства

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2024 год к первому чтению прогнозировал, что международная поддержка Украины составит 41,4 млрд долларов. Среди планов макрофинансовая помощь ЕС – 9 млрд долларов, кредит МВФ по программе EFF – 5,4 млрд долларов, кредит Международного банка реконструкции и развития – 2 млрд долларов, помощь правительства США и других официальных кредиторов – 25 млрд долларов.

Однако в проекте бюджета ко второму чтению объем внешней помощи уменьшен до 39,5 млрд долларов. В то же время, объем внутренних заимствований увеличен на 2,5 млрд долларов.