Поступова девальвація гривні продовжиться: аналітик назвав причини

"В частині валютної політики я вважаю одним з найбільших досягнень Національного банку те що він наважився на таку помірну контрольовану девальвацію гривні", - сказав він.

Як зазначив аналітик, звісно, НБУ не дає жодних орієнтирів з приводу динаміки і глибини можливої девальвації курсу, але на ринку склалося таке розуміння, що ці рухи навряд чи будуть різкими.

"Навряд чи ми будемо бачити різку зміну обмінного курсу за короткий проміжок часу. Поточні темпи девальвації не створюють якихось суттєвих незручностей чи то для громадян, чи то для бізнесу. І мені видається, що в цій частині ми рухаємося у правильному напрямку", - сказав Ваврищук.

Водночас він нагадав, про величезні дисбаланси зовнішніх рахунків, які потрібно поступово закривати поступово лікувати

"Тому я думаю, ми всі погоджуємося, що поступова девальвація гривні буде продовжуватися", - додав аналітик.