Поступления из-за границы выросли: сколько трудовые мигранты перевели в Украину

Объем частных переводов в Украину из-за границы за май 2022 года составил 1 162 млн долларов. Это на 3,0% больше, чем в мае прошлого года (1 128 млн долларов) и на 14,9% больше, чем в апреле текущего года (1 011 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Всего по данным НБУ за январь-май 2022 года в Украину поступило 5 236 млн долларов, что на 7,9% меньше, чем годом ранее (5 684 млн долларов).

Отметим, трудовые мигранты в 2021 году перевели в Украину рекордную сумму 15 026 млн долларов, что на 25,4% больше, чем годом ранее (11 980 млн долларов

Напомним, Национальный банк Украины улучшил прогноз объема частных переводов в Украину на 2022 год с 15,0 до 16,2 млрд долларов. На 2023 год прогноз повышен с 15,7 до 17,0 млрд долларов.

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