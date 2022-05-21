Поступление валютной выручки в Украину от экспорта тока в ЕС выросло почти в 3 раза

Так, в апреле этого года доходы Украины от экспорта электроэнергии составил $1,11 млн.

Валютная выручка от экспорта электроэнергии поступает в Украину пока лишь за поставки в Польшу. Первой экспорт излишков тока в Европу для обеспечения Украины дополнительной валютной выручкой начала компания ДТЭК Рината Ахметова.

В министерстве энергетики Украины заявили, что украинская электроэнергия может заместить Европе до 17% российского газа. Для Украины увеличение экспорта электроэнергии в Европу позволит сократить дефицит энергорынка и обеспечить поступление в страну необходимой в военное время валютной выручки.

Ранее экс-глава Секретариата энергетического сообщества Януш Копач призвал к увеличению экспорта украинской электроэнергии в Европу.