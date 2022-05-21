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Поступление валютной выручки в Украину от экспорта тока в ЕС выросло почти в 3 раза

Новина українською →
Суббота 21 мая 2022 17:14
Поступление валютной выручки в Украину от экспорта тока в ЕС выросло почти в 3 раза Фото: поступление валютной выручки в Украину от экспорта тока в ЕС выросло почти в 3 раза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украина в январе-апреле 2022 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до $141,05 млн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, сообщает Интерфакс-Украина.

Так, в апреле этого года доходы Украины от экспорта электроэнергии составил $1,11 млн.

Валютная выручка от экспорта электроэнергии поступает в Украину пока лишь за поставки в Польшу. Первой экспорт излишков тока в Европу для обеспечения Украины дополнительной валютной выручкой начала компания ДТЭК Рината Ахметова.

В министерстве энергетики Украины заявили, что украинская электроэнергия может заместить Европе до 17% российского газа. Для Украины увеличение экспорта электроэнергии в Европу позволит сократить дефицит энергорынка и обеспечить поступление в страну необходимой в военное время валютной выручки.

Ранее экс-глава Секретариата энергетического сообщества Януш Копач призвал к увеличению экспорта украинской электроэнергии в Европу.

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