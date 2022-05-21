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Надходження валютної виручки в Україну від експорту струму в ЄС виросла майже в 3 рази

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Субота 21 травня 2022 17:14
Надходження валютної виручки в Україну від експорту струму в ЄС виросла майже в 3 рази Фото: надходження валютної виручки в Україну від експорту струму в ЄС виросла майже в 3 рази (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Україна у січні-квітні 2022 року збільшила виручку від експорту електроенергії у 2,6 рази у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року - до $141,05 млн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної митної служби, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, у квітні цього року доходи України від експорту електроенергії склав $1,11 млн.

Валютна виручка від експорту електроенергії надходить в Україну поки лише за поставки в Польщу. Першою експорт надлишків струму в Європу для забезпечення України додатковою валютною виручкою почала компанія ДТЕК Ріната Ахметова.

В міністерстві енергетики України заявили, що українська електроенергія може замістити Європі до 17% російського газу. Для України збільшення експорту електроенергії в Європу дозволить скоротити дефіцит енергоринку і забезпечити надходження в країну необхідної в воєнний час валютної виручки.

Раніше екс-глава Секретаріату енергетичного співтовариства Януш Копач закликав до збільшення експорту української електроенергії в Європу.

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