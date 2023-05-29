Не поступки, а стратегія терпіння. У Грузії пояснили "дружбу" з Росією

“Ми не проводимо політику поступок Росії. Наша політика - це не політика поступок, а стратегічна політика терпіння”, - заявив він.

За його словами, уряд Грузії керується національним інтересом, який полягає у збереженні миру та зміцнення економіки. На думку Папуашвілі, "різні потрясіння, конфлікти та війни останніх років сильно зачепили" Грузію, відкинувши країну "на десятиліття тому".

Він також вважає, що "політику поступок", в якій зараз звинувачують чинний уряд, насправді проводила колишня правляча партія Єдиного національного руху, в тому числі через продаж стратегічних об'єктів.

“Ми намагаємося уникати провокацій та різних загроз, у тому числі вихідних із Росії. Ми нікому нічого не віддаємо, нізащо не торгуємось... Наша головна мета - об'єднання країни та євроінтеграція. Для досягнення цих цілей необхідні мир та економічний прогрес", - наголосив він.

Водночас він визнав, що за останніми рішеннями президента РФ Володимира Путіна відкрити польоти до Грузії та скасувати візи "стоїть політична мотивація".

"Ми вважаємо, що чим більше країн зможе відвідати громадянин Грузії без візи, тим краще. Якщо говорити про безпеку, то одностороннє скасування Росією візового режиму нічого в цьому напрямку не змінює. Хто не хоче, той до Росії не поїде", - Заявив Папуашвілі.

Відновлення авіасполучення з Росії до Грузії

16 травня авіакомпанія Georgian Airways отримала дозвіл на пряме авіасполучення з Росією. Вже 19 травня Аеропорт Тбілісі (Грузія) прийняв перший за чотири роки літак з Росії. Опозиціонери з цієї нагоди вийшли на протест. 20 травня протести посилились. Окрім поновлення авіасполучення грузинів обурив приїзд в країну дочки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Лідер правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе назвав акції проти прямого авіасполучення з Росією та протести через приїзд дочки Лаврова "ксенофобією".

Цікаво, що попри протести, все та ж Georgian Airways заявила про бажання запустити транзитні рейси для росіян до країн Європи вже наступного місяця, оскільки РФ не має такого права. Докладніше про цю ситуацію - у матеріалі РБК-Україна.