Поступка Бельгії: Мерц підтримав ідею використання росактивів у Німеччині для України, – ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuronews .

Так, кошти, заморожені на території Німеччини в рамках санкцій проти Росії, можуть стати джерелом кредитів для України на десятки мільярдів євро. Таким чином, к анцлер Німеччини Фрідріх Мерц (ХДС) має намір виконати вимоги Бельгії.

Раніше Берлін довгий час утримувався від такого кроку, побоюючись негативного сигналу для європейського фінансового ринку. Однак зараз уряд Німеччини змінив позицію, частково через ослаблення підтримки України з боку США під керівництвом Дональда Трампа.

Цей крок Німеччини сприймається як важливий сигнал всім країнам Євросоюзу, аби і ті підтримали рішення про "репараційний кредит" для України, який обговорюється у Брюсселі.

Дійсно, на даний момент у ЄС заморожено величезні суми російського державного майна - від 200 до 250 мільярдів євро, більшість із яких зберігається у бельгійській фінансовій компанії Euroclear. До цього часу Євросоюз використовував лише відсотки з цих коштів для надання кредиту Україні на суму близько 50 мільярдів євро.

За планами Єврокомісії, заморожені активи Росії можуть стати джерелом кредитів на суму до 90 мільярдів євро протягом наступних двох років. А у перспективі сума допомоги може зрости до 210 мільярдів євро. При цьому Росія зможе повернути свої кошти лише після завершення війни та виплати репарацій Україні, що наразі вважається малоймовірним.

Якщо рішення про "репараційний кредит" не буде ухвалене, то обговорюватиметься можливість використання спільних європейських боргових інструментів для фінансування України.