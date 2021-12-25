Построждественская АПЛ и НБА: за чем из спорта следить на выходных

Большинство спортивных соревнований ушли на рождественский перерыв. В связи с этим на выходных украинские зрители смогут следить лишь за традиционными построждественскими матчами английской Премьер-лиги, футбольного чемпионата Турции и Национальной баскетбольной ассоциации.
Подробнее о расписании спортивных событий выходных - в материале РБК-Украина.
15:00. Футбол, чемпионат Турции. Галатасарай - Антальяспор (Футбол 2)
18:00. Футбол, чемпионат Турции. Трабзонспор - Истанбул (Футбол 1)
00:00. Баскетбол, НБА. Финикс - Голден Стэйт (Setanta)
17:00. Футбол, АПЛ. Ман Сити - Лестер (Setanta+)
18:00. Футбол, чемпионат Турции. Фенербахче - Малатьяспор (Футбол 1)
19:30. Футбол, АПЛ. Астан Вилла - Челси (Setanta+)
22:00. Футбол, АПЛ. Брайтон - Брентфорд (Setanta)
22:30. Баскетбол, НБА. Майами - Орландо (Setanta+)
22:00. Футбол, АПЛ. Ньюкасл - Ман Юнайтед (Setanta)