RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Постріздвяна АПЛ і НБА: за чим зі спорту стежити на вихідних

Автор: Ігор Литвиненко

Більшість спортивних змагань пішли на різдвяну перерву. У зв'язку з цим на вихідних українські глядачі зможуть стежити лише за традиційними пострріздвяними матчами англійської Прем'єр-Ліги, футбольного чемпіонату Туреччини та Національної баскетбольної асоціації.

Детальніше про розклад спортивних подій вихідних - у матеріалі РБК-Україна.

25 грудня

15:00. Футбол, чемпіонат Туреччини. Галатасарай - Антальяспор (Футбол 2)

18:00. Футбол, чемпіонат Туреччини. Трабзонспор - Істанбул (Футбол 1)

26 грудня

00:00. Баскетбол, НБА. Фінікс - Голден Стейт (Setanta)

17:00. Футбол, АПЛ. Ман Сіті-Лестер (Setanta+)

18:00. Футбол, чемпіонат Туреччини. Фенербахче - Малатьяспор (Футбол 1)

19:30. Футбол, АПЛ. Астан Вілла - Челсі (Setanta+)

22:00. Футбол, АПЛ. Брайтон - Брентфорд (Setanta)

22:30. Баскетбол, НБА. Майамі - Орландо (Setanta+)

27 Грудня

22:00. Футбол, АПЛ. Ньюкасл - Ман Юнайтед (Setanta)

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАФутболЧемпіонат Англії