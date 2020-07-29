Для построения эффективной коммуникации государству нужна поддержка частных структур, - Березенко

Фото: Виктор Березенко (pravda.com.ua)

Эксперт отмечает, что государственные органы пока не в состоянии самостоятельно построить эффективную коммуникацию

Для построения эффективной системы коммуникации с обществом государству необходимо партнерство с частными структурами.

Об этом заявил основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко в подкасте "Украина после карантина", опубликованном на сайте "Украинской правде".



“Нужно государственно-частное партнерство. Я считаю, что пока государственные органы перестраиваются, им нужно заключать партнерство с частными структурами, общественными институтами, международными организациями, чтобы усиливать коммуникацию”, - считает Березенко .

По его мнению, государственные органы из-за своего бюрократизма и неповоротливости пока не в состоянии самостоятельно построить эффективную коммуникационную систему.

"Пока перестроишь государственную машину, пройдет несколько лет. За это время из Украины опять уедут несколько миллионов человек, поскольку здесь они не получают того уровня жизни, какой им нужен. В том числе речь идет о об уровне коммуникации - это тоже о качестве жизни. Все поменять одномоментно - сложно. Очень сложно менять структуру, увольнять и набирать людей, формировать команду, бороться с бюрократическими процессами. Бетонную стену бюрократии сложно победить", - убежден сооснователь ИКМ.

Виктор Березенко также отметил важность построения новой современной государственной системы коммуникации эволюционным, а не революционным путем.

"Я не сторонник революционных моделей - "давайте все поломаем и построим новое". Если сломаем систему, не успев построить ничего нового, в этот период будут страдать простые люди, потому что они не будут получать ту или иную услугу или продукт, которую они привыкли получать от государства. Поэтому этот процесс должен быть эволюционным, нужно выстраивать параллельные процессы, пользоваться современными средствами коммуникации, подключать новые инструменты и организации", - подчеркнул основатель Института когнитивного моделирования.

Напомним, ранее Институт когнитивного моделирования оценил влияние карантина на рабочие и бытовые процессы. Аналитики пришли к выводу, что эпидемия коронавируса ускорила переход рабочих и бытовых процессов в режим онлайн. Большинство из них останутся в этом режиме после окончания карантина.