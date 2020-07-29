Для побудови ефективної комунікації державі потрібна підтримка приватних структур, - Березенко

Фото: Віктор Березенко (pravda.com.ua)

Експерт наголошує, що державні органи поки не в змозі самостійно побудувати ефективну комунікацію

Для побудови ефективної системи комунікації з суспільством державі необхідно партнерство з приватними структурами.

Про це заявив засновник Інституту когнітивного моделювання Віктор Березенко в підкасті "Україна після карантину", опублікованому на сайті "Української правди".



“Потрібно державно-приватне партнерство. Я вважаю, що поки державні органи перебудовуються, їм потрібно укладати партнерство з приватними структурами, громадськими інститутами, міжнародними організаціями, щоб посилювати комунікацію", - вважає Березенко .

На його думку, державні органи через свій бюрократизм і неповороткість поки не в змозі самостійно побудувати ефективну комунікаційну систему.

"Поки розбудуєш державну машину, пройде кілька років. За цей час з України знову поїдуть кілька мільйонів людей, оскільки тут вони не отримують того рівня життя, який їм потрібен. У тому числі мова йде про рівні комунікації - це теж про якість життя. Все поміняти одномоментно - складно. Дуже складно міняти структуру, звільняти і набирати людей, формувати команду, боротися з бюрократичними процесами. Бетонну стіну бюрократії складно перемогти", - переконаний співзасновник ІКМ.

Віктор Березенко також відзначив важливість побудови нової сучасної державної системи комунікації еволюційним, а не революційним шляхом.

"Я не прихильник революційних моделей - "давайте все поламаємо і побудуємо нове". Якщо зламаємо систему, не встигнувши побудувати нічого нового, в цей період будуть страждати прості люди, тому що вони не будуть отримувати ту чи іншу послугу або продукт, яку вони звикли отримувати від держави. Тому цей процес повинен бути еволюційним, треба будувати паралельні процеси, користуватися сучасними засобами комунікації, підключати нові інструменти і організації", - підкреслив засновник Інституту когнітивного моделювання.

Нагадаємо, раніше Інститут когнітивного моделювання оцінив вплив карантину на робочі і побутові процеси. Аналітики прийшли до висновку, що епідемія коронавірусу прискорила перехід робітників і побутових процесів в режим онлайн. Більшість з них залишаться в цьому режимі після закінчення карантину.