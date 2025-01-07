Постраждав не тільки поліцейський. У ТЦК розповіли деталі конфлікту у Дніпрі

У Дніпрі 7 січня стався інцидент, у ході якого цивільний чоловік під час перевірки документів поранив ножем поліцейського. У Дніпропетровському обласному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зазначають, що також постраждав військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Дніпропетровський ТЦК та СП .

У чому суть конфлікту

У ТЦК зазначають, що група оповіщення, до якої входили військовослужбовці ЗСУ та співробітники Нацполіції, перевіряла військово-облікові документи у 45-річного громадянина. У відповідь чоловік відреагував агресивно. Він розірвав службове посвідчення військовослужбовця, кричав, що не збирається виконувати свій обов’язок, а потім напав з ножем, поранивши військового та поліцейського.

"Кілька жінок літнього віку, які не бачили нападу зловмисника на військовослужбовця та поліцейського, але були свідками його затримання, вдалися до агресивного "рятування". Одна з жінок, намагаючись підняти на ноги цього чоловіка, впала разом з ним на вкритій льодом решітці дощового колектора. Як результат "допомоги" – "врятований" чоловік отримав травму обличчя, яку видно на оприлюднених відео", – зазначають у ТЦК.

Наразі правоохоронні органи встановили особу правопорушника та вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження. Пораненому військовослужбовцю надано кваліфіковану медичну допомогу, його життю нічого не загрожує.

Ситуація висвітлюється з маніпуляціями

У Дніпропетровському ОТЦК акцентують увагу на тому, що ситуація, яка набрала резонансу в соціальних мережах, у більшості випадків висвітлюється з маніпуляціями або спотворенням фактів.

Зазначають, що військовослужбовці, які проводять оповіщення військовозобов’язаних, виконують свої обов’язки у воєнний час відповідно до чинного законодавства України.

У ТЦК закликають громадян не піддаватися інформаційним маніпуляціям і перевіряти достовірність матеріалів, які поширюються в мережі. У разі виникнення конфліктних ситуацій або правопорушень необхідно звертатися до правоохоронців чи на гарячу лінію Командування Сухопутних військ ЗСУ за номером 0 800 301 937.