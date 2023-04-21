У постраждалих від землетрусів районах Туреччини пронісся ураган: є жертва

Туреччиною пронісся потужний шторм, який накрив постраждалі від землетрусів регіони. Через ураган є загиблий та десятки постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Türk .

Торнадо пронеслося в районі Пазарджик провінції Кахраманмараш. Внаслідок негоди одна людина загинула, ще щонайменше 44 особи отримали поранення.

Deprem bölgesi Kahramanmaraş Pazarcık'ta fırtına çıktı. Depremzedelerin kaldığı çadırlar yıkıldı.



Fırtına sonrası görüntüler geçmiş olsun #pazarcıkdeprem pic.twitter.com/GHhVQ73I5S — teknoloji meraklısı1881 (@Merakl84) April 21, 2023

Ураган накрив палаткове містечко, де мешкають люди, постраждалі від землетрусів. Пошкоджено 170 наметів.

Крім того, потужний смерч перекинув автомобілі, позривав дахи та конструкції з будівель. Наразі у районі працюють відповідні служби.

Варто зазначити, що внаслідок серії землетрусів у Туреччині загинуло понад 50 тисяч осіб.

Нещодавно влада Туреччини заявила, що планує зробити Стамбул стійким до землетрусів.

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