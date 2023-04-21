В пострадавших от землетрясений районах Турции пронесся ураган: есть жертва

Турцией пронесся мощный шторм, накрывший пострадавшие от землетрясений регионы. Из-за урагана есть погибший и десятки пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Türk .

Торнадо пронеслось в районе Пазарджика провинции Кахраманмараш. В результате непогоды один человек погиб, еще по меньшей мере 44 человека получили ранения.

Deprem bölgesi Kahramanmaraş Pazarcık'ta fırtına çıktı. Depremzedelerin kaldığı çadırlar yıkıldı.



Fırtına sonrası görüntüler geçmiş olsun #pazarcıkdeprem pic.twitter.com/GHhVQ73I5S — teknoloji meraklısı1881 (@Merakl84) April 21, 2023

Ураган накрыл палаточный городок, где живут люди, пострадавшие от землетрясений. Повреждены 170 палаток.

Кроме того, мощный смерч перевернул автомобили, срывал крыши и конструкции из зданий. В настоящее время в районе работают соответствующие службы.

Следует отметить, что в результате серии землетрясений в Турции погибли более 50 тысяч человек.

Недавно власти Турции заявили, что планируют сделать Стамбул устойчивым к землетрясениям.

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