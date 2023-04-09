Постраждалих могло бути більше. Нові подробиці обстрілу Запоріжжя

Так, станом на 8:00 на місці події загинуло 2 людей - 50-річний батько і 11-річна донька. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені.

"З-під завалів співробітники ДСНС врятували 46-річну матір, яку передали лікарям швидкої. На щастя, старша донька була в гостях", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли у рятувальній службі, через обстріл почалася пожежа.

"В результаті обстрілу сталося часткове руйнування житлового будинку з подальшим загорянням на площі 100 кв. м, вибуховою хвилею частково пошкоджені сусідні будинки і вікна у поряд розташованих будівлях", - додали в відомстві.

Зазначимо, що за даними голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, загалом через обстріли регіону за добу три людини загинули, 5 поранені.

"Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе та ще 15 населених пунктів стали цілями для російських снарядів: один ракетний обстріл, чотири авіаційні, п'ять атак БПЛА та 46 артобстрілів здійснив ворог", - розповів він.