Постраждали на виробництві? У ПФУ назвали строки виплати одноразової допомоги

Хто може отримати виплати

Як раніше писало РБК-Україна, законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" передбачено кілька видів страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. При цьому в більшості випадків розмір виплат залежить від травмування. Докладніше - у матеріалі.

Наприклад, у 2019 році в Україні зафіксували понад 4 тисячі постраждалих внаслідок нещасних випадків на виробництві. При цьому понад 400 людей загинули на виробництві в Україні того року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.