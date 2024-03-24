Пострадали на производстве? В ПФУ назвали сроки выплаты единоразовой помощи

Кто может получить выплаты

Как ранее писало РБК-Украина, законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" предусмотрены несколько видов страховых выплат вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. При этом в большинстве случаев размер выплат зависит от степени травмирования. Подробнее - в материале.

Для примера, в 2019 году в Украине зафиксировали больше 4 тысяч пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве. При этом больше 400 человек погибли на производстве в Украине в тот год.

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