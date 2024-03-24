Пострадали на производстве? В ПФУ назвали сроки выплаты единоразовой помощи

Стали известны сроки выплаты единоразовой помощи в случае травмы на производстве. Такой же механизм работает и в случае гибели работника на производстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
"Одноразовая помощь пострадавшему в результате несчастного случая на производстве выплачивается в месячный срок со дня определения медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) устойчивой потери профессиональной трудоспособности", - объясняют в Пенсионном фонде.
Такой же механизм работает в Украине и в случае смерти человека на производстве.
"В случае смерти потерпевшего одноразовая помощь выплачивается членам его семьи и лицам, находившимся на его содержании, в месячный срок со дня смерти потерпевшего (статья 41 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании")", - отмечают специалисты.
Как ранее писало РБК-Украина, законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" предусмотрены несколько видов страховых выплат вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. При этом в большинстве случаев размер выплат зависит от степени травмирования. Подробнее - в материале.
Для примера, в 2019 году в Украине зафиксировали больше 4 тысяч пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве. При этом больше 400 человек погибли на производстве в Украине в тот год.
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