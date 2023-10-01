Постраждалі від війни українці можуть пройти лікування за кордоном: пояснення від МОЗ

Українці, які постраждали внаслідок повномасштабної війни, можуть бути евакуйовані й доправлені на спеціалізоване лікування за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Медична евакуація здійснюється за допомогою міжнародних партнерів, якій також й забезпечують транспортування медичними авіарейсами з медичного евакуаційного хабу в Польщі до європейських клінік.

Як відбувається евакуація

спочатку МОЗ подає запит на евакуацію й отримує на нього пропозиції від лікарень в країнах ЄС;

координатори МОЗ контактують з координаторами країн, які приймають пацієнтів та погоджують етапи, а також маршрути безпечного транспортування;

перевезення до медичного евакохабу в Польщі забезпечують транспортні медичні команди обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні вагони "Укрзалізниці" та інші.

До закордонних клінік насамперед направляються:

пацієнти з травмами, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

пацієнти, які потребують надання комбустіологічної допомоги (у разі опіків);

діти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

дорослі пацієнти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

діти з орфанними захворюваннями.

Сімейний чи лікуючий лікар стаціонару ухвалює рішення про направлення пацієнта на лікування за кордон.

"Підтвердити відповідність критеріям необхідно за допомогою первинної облікової документації № 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого". Вона має бути заповнена лікарем закладу охорони здоров’я, який здійснює координацію направлення громадян України для лікування за кордон", - додають в МОЗ.

Під час евакуації пацієнт повинен мати із собою закордонний або ж внутрішній паспорт. Також необхідні виписки з історії хвороби.

У разі необхідності подальшого післяопераційного догляду - пацієнта можуть супроводжувати родичі або близькі.