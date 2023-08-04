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Постраждалі від підриву Каховської ГЕС отримають нові виплати, але не всі

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів погодив виплати за втрачені врожаї внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабміну.

"Також на порядку денному сьогодні маємо рішення щодо виплат людям в Херсонській та Миколаївській областях, які втратили свої врожаї через російський теракт на Каховській ГЕС", - заявив Шмигаль. 

Як відзначив прем'єр-міністр, внаслідок підриву багато ділянок було підтоплено через що люди втратили городи й врожаї. Відповідно до рішення передбачені виплати в розмірі 3300 гривень за втрачений врожай овочів на кожній сотці земельної ділянки приватного городу.

"Максимальна сума допомоги за втрачений врожай складе до 100 тисяч грн. Для цих потреб уряд виділяє  Херсонській та Миколаївській областям 271 млн грн", - додав прем'єр. 

Підрив Каховської ГЕС 

В ніч на 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС внаслідок чого частина територій Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей були затоплені.

Російський теракт також призвів до загибелі цивільних, смертей тварин, руйнування майна та забруднення Дніпра, а також спровокувало екологічне лихо.

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Каховська ГЕСВійна в Україні