Постраждалі від підриву Каховської ГЕС отримають компенсацію по програмі "єВідновлення", - Шуляк

Мешканці Херсонської області, які втратили свої домівки через теракт російських окупантів на Каховській ГЕС, підпадають під дію закону про компенсації за пошкоджене та знищене майно та зможуть її отримати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в ефірі телемарафону.

"Коли ми розробляли закон про компенсації за пошкоджене та знищене житло, то передбачали, що руйнування можуть бути не тільки в результаті обстрілів, а й через інші дії російських агресорів", - пояснила Шуляк.

Вона також додала, що саме тому в законі прописана норма про компенсацію за зруйноване або знищене житло - і внаслідок бойових дій, і внаслідок терористичних актів та диверсій російських окупантів.



"Те, що відбулося внаслідок руйнування Каховської ГЕС - підтоплення, знищення, пошкодження будинків, обов'язково підпаде під дію закону про компенсації", - запевнила голова профільного комітету.

Нагадаємо, у березні президент Володимир Зеленський підписав ініційований Оленою Шуляк та ухвалений парламентом законопроєкт про компенсації власникам пошкодженого та знищеного майна.

10 травня розпочався перший етап державної програми "єВідновлення", в рамках якого власники пошкодженого житла можуть отримати на ремонт до 200 тис. грн.

Підрив Каховської ГЕС

Після підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня у Херсонській та Миколаївській областях підтопило десятки населених пунктів.

Найбільше постраждала Херсонська область, а саме - лівий берег Дніпра, який поки що перебуває під російською окупацією.

Наразі відомо про підтоплення 48 населених пунктів у Херсонські області. При цьому рівень води поступово знижується. Повне осушення може зайняти 10 днів.

Через затоплення у Херсонській області загинуло чотири людини, а ще 13 - вважаються безвісти зниклими.

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