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Постраждалі від підриву ГЕС можуть звернутися за психологічною допомогою: інструкція

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Україна, Неділя 18 червня 2023 23:17
Постраждалі від підриву ГЕС можуть звернутися за психологічною допомогою: інструкція Фото: Наслідки підриву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Херсонській та прилеглих областях працюють групи надавачів послуг із першої психологічної допомоги. Вони мають допомогти людям перенести стресові події після підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Команди фахівців із психосоціальної підтримки, мобільні бригади психологів і гуманітарного реагування готові у будь-який момент надавати херсонцям низку психологічних сервісів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що докладну інформацію про надавача послуг першої психологічної допомоги, а також види допомоги, регіон, контактну особу можна отримати, скориставшись таблицею за посиланням.

Постраждалим будуть допомагати Координаційний центр з психічного здоров’я при Кабінеті міністрів України спільно з Технічною робочою групою із ПЗПСП, яку очолюють World Health Organization (WHO) та International Medical Corps.

Підрив Каховської ГЕС

Росія в ніч на 6 червня підірвала заздалегідь заміновану дамбу Каховської ГЕС. Через це було затоплено десятки населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація в Херсоні та області

Жителів Херсона застерігають від самостійного обстеження будинків, оскільки вода може залишати за собою вибухонебезпечні предмети.

До того ж у Херсоні та області ввели низку обмежень після підриву росіянами Каховської ГЕС. Зокрема, це стосується заборони на в'їзд до підтоплених населених пунктів.

Детальніше про ситуацію після теракту на Каховській ГЕС в матеріалі РБК-Україна.

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