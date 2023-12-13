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Постраждалі, пожежі та евакуація. Що відомо про наслідки ракетної атаки на Київ

Фото: наслідки ракетної атаки на Київ вночі 13 грудня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська Федерація атакувала Київ ракетами сьогодні вночі, 13 грудня. Внаслідок цього в кількох районах столиці виникли пожежі. Постраждали десятки людей.

Всі подробиці нічної атаки РФ на Київ - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Дніпровський район

У Дніпровському районі столиці уламки ракет пошкодили фасад житлового будинку, сталося загорання на 7-му поверсі. Мешканців евакуювали. 

"Є багато постраждалих. Головним чином травми повʼязані з порізами від скла, внаслідок вибитих вибуховою хвилею вікон", - йдеться у повідомлення КМВА. 

За даними мера Києва Віталія Кличка, у Дніпровському районі 12 постраждалих. 5 з них госпіталізували, ще 7 отримали допомогу медиків на місці.

Також у дворі житлового будинку горіли 4 автівтки. А в одній із дитячих лікарень у Дніпровському районі повибивало вікна та пошкодило центральний вхід до закладу.

Згодом Кличко повідомив, що станом на 04:34 ранку у Дніпровському районі постраждало 25 людей. 13 госпіталізовані до лікарень. 12 отримали допомогу на місці.

Станом на 04:53 ранку стало відомо вже про 34 постраждалих, серед них 2 дітей. 

Деснянський район

Мер столиці повідомив, що в Деснянському районі Києва сталася пожежа в дворі багатоквартирного будинку. На відкритій території палав уламок ракети. На місці працювали пожежно-рятувальні служби.

Дарницький район

За даними КМВА, внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі сталося загорання приватного будинку на площі 400 квадратних метрів. Опублікували й фото пожежі:

 

Вибухи в Києві вночі 13 грудня

Сьогодні вночі, 13 грудня в столиці України пролунало щонайменше 10 потужних вибухів. Після цього в Києві та області оголосили повітряну тривогу.

Згодом Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в Київській та Чернігівській областях.

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