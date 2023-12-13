Пострадавшие, пожары и эвакуация. Что известно о последствиях ракетной атаки на Киев

Российская Федерация атаковала Киев ракетами сегодня ночью, 13 декабря. В результате в нескольких районах столицы возникли пожары. Пострадали десятки человек.
Все подробности ночной атаки РФ на Киев – в материале РБК-Украина ниже.
Днепровский район
В Днепровском районе столицы обломки ракет повредили фасад жилого дома, произошло возгорание на 7 этаже. Жителей эвакуировали.
"Есть много пострадавших. Главным образом травмы связаны с порезами от стекла в результате выбитых взрывной волной окон", - говорится в сообщении КГВА.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Днепровском районе 12 пострадавших. 5 из них были госпитализированы, еще 7 получили помощь медиков на месте.
Также во дворе жилого дома горели 4 автомобиля. А в одной из детских больниц в Днепровском районе выбило окна и повредило центральный вход в заведение.
Впоследствии Кличко сообщил, что по состоянию на 04:34 утра в Днепровском районе пострадали 25 человек. 13 госпитализированы в больницы. 12 получили помощь на месте.
По состоянию на 04:53 утра стало известно уже о 34 пострадавших, среди них 2 детей.
Деснянский район
Мэр столицы сообщил, что в Деснянском районе Киева произошел пожар во дворе многоквартирного дома. На открытой территории пылал обломок ракеты. На месте работали пожарно-спасательные службы.
Дарницкий район
По данным КГВА, в результате падения обломков в Дарницком районе произошло возгорание частного дома на площади 400 квадратных метров. Опубликовали и фото пожара:
Сегодня ночью, 13 декабря в столице Украины раздалось по меньшей мере 10 мощных взрывов. После этого в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.
Впоследствии Воздушные Силы ВСУ сообщили о ракетной опасности в Киевской и Черниговской областях.
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