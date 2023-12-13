Пострадавшие, пожары и эвакуация. Что известно о последствиях ракетной атаки на Киев

Днепровский район

В Днепровском районе столицы обломки ракет повредили фасад жилого дома, произошло возгорание на 7 этаже. Жителей эвакуировали.

"Есть много пострадавших. Главным образом травмы связаны с порезами от стекла в результате выбитых взрывной волной окон", - говорится в сообщении КГВА.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Днепровском районе 12 пострадавших. 5 из них были госпитализированы, еще 7 получили помощь медиков на месте.

Также во дворе жилого дома горели 4 автомобиля. А в одной из детских больниц в Днепровском районе выбило окна и повредило центральный вход в заведение.

Впоследствии Кличко сообщил, что по состоянию на 04:34 утра в Днепровском районе пострадали 25 человек. 13 госпитализированы в больницы. 12 получили помощь на месте.

По состоянию на 04:53 утра стало известно уже о 34 пострадавших, среди них 2 детей.

Деснянский район

Мэр столицы сообщил, что в Деснянском районе Киева произошел пожар во дворе многоквартирного дома. На открытой территории пылал обломок ракеты. На месте работали пожарно-спасательные службы.

Дарницкий район

По данным КГВА, в результате падения обломков в Дарницком районе произошло возгорание частного дома на площади 400 квадратных метров. Опубликовали и фото пожара:

Взрывы в Киеве ночью 13 декабря

Сегодня ночью, 13 декабря в столице Украины раздалось по меньшей мере 10 мощных взрывов. После этого в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии Воздушные Силы ВСУ сообщили о ракетной опасности в Киевской и Черниговской областях.