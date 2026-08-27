Постраждалі в Києві, приліт по "Епіцентру" в Харкові: що відомо про наслідки денної атаки

Росія вдень 27 серпня атакувала дронами та артилерією низку міст України. Під ударом опинилися Київ, Харків, Нікополь та Херсон.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки денної атаки ворога на українські міста.
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Внаслідок російської атаки близько 10:10 у Голосіївському районі спалахнув автомобіль. Пожежу ліквідовано. Один чоловік отримав поранення.
У Печерському районі пошкоджено будівлю спортивного комплексу.
У соцмережах писали про пряме влучання дрона в район стадіону "Динамо". Кияни публікували кадри диму, що здіймався над спорткомплексом. Пізіше з'явилася інформація, що стадіон не постраждав.
Фото: наслідки атаки РФ на Київ (ДСНС, Нацполіція)
Близько полудня Росія вдруге атакувала Київ дронами. У столиці знову пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.
У Печерському районі уламки ворожого безпілотника впали у лісопарковій зоні, внаслідок чого відбулось загорання трави та дерев. Рятувальники ліквідували пожежу.
У Шевченківському районі уламки впали ще біля однієї зі шкіл - пошкоджені вікна закладу.
В Оболонському районі уламки попадали на території житлової забудови, парку та парковки, а також - гаражного кооперативу. Без займання та постраждалих.
У Подільському районі уламки впали на територію дитсадка та біля нежитлової будівлі.
Станом на 15:30 відомо про чотирьох постраждалих у Києві.
Сьогодні вдень російські загарбники атакували торговельний центр "Епіцентр" в Основ’янському районі Харкова.
За попередніми даними, російська армія застосувала безпілотник типу "Герань-4 Сікер".
Унаслідок атаки загинув чоловік. Троє жінок та двоє чоловіків отримали поранення.
Будівля зазнала пошкоджень.Сталися часткові руйнування конструкцій та пожежа на площі 300 кв. м.
Фото: наслідки удару по "Епіцентру"
Росіяни вдарили з артилерії по середмістю Нікополя. Унаслідок обстрілу пошкоджені навчальні заклади, магазини, кафе, банки та автомобілі.
Серед п'яти постраждалих троє перебувають у лікарні, двоє з них - у важкому стані. Ще двом людям надали допомогу на місці.
Фото: наслідки обстрілу Нікополя (Дніпропетровська ОВА)
Російські війська атакували Херсонську ТЕЦ "Групи Нафтогаз".
По території станції завдано удару одразу 4 керованими авіаційними бомбами (КАБ).
ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Внаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції.