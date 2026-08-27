Пострадавшие в Киеве, прилет по "Эпицентру" в Харькове: что известно о последствиях дневной атаки

Россия днем 27 августа атаковала дронами и артиллерией ряд городов Украины. Под ударом оказались Киев, Харьков, Никополь и Херсон.
РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях дневной атаки врага на украинские города.
Главное:
В результате российской атаки около 10:10 в Голосеевском районе вспыхнул автомобиль. Пожар ликвидирован. Один человек получил ранение.
В Печерском районе повреждено здание спортивного комплекса.
В соцсетях писали о прямом попадании дрона в район стадиона "Динамо". Киевляне публиковали кадры дыма, поднимавшегося над спорткомплексом. Позже появилась информация, что стадион не пострадал.
Фото: последствия атаки РФ на Киев (ГСЧС, Нацполиция)
Около полудня Россия вторично атаковала Киев дронами. В столице снова раздались взрывы, работала противовоздушная оборона.
В Печерском районе обломки вражеского беспилотника упали в лесопарковой зоне, в результате чего произошло возгорание травы и деревьев. Спасатели ликвидировали пожар.
В Шевченковском районе обломки упали еще возле одной из школ – повреждены окна заведения.
В Оболонском районе обломки попадали на территории жилой застройки, парка и парковки, а также - гаражного кооператива. Без возгорания и пострадавших.
В Подольском районе обломки упали на территорию детсада и возле нежилого здания.
По состоянию на 15:30 известно о четырех пострадавших в Киеве.
Сегодня днем российские захватчики атаковали торговый центр "Эпицентр" в Основянском районе Харькова.
По предварительным данным, российская армия применила беспилотник типа "Герань-4 Сикер".
В результате атаки погиб мужчина. Трое женщин и двое мужчин получили ранения.
Здание получило повреждения. Произошли частичные разрушения конструкций и пожар на площади 300 кв. м.
Фото: последствия удара по "Эпицентру"
Россияне ударили из артиллерии по центру Никополя. В результате обстрела повреждены учебные заведения, магазины, кафе, банки и автомобили.
Среди пяти пострадавших трое находятся в больнице, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще двум людям оказали помощь на месте.
Фото: последствия обстрела Никополя (Днепропетровская ОВА)
Российские войска атаковали Херсонскую ТЭЦ "Группы Нафтогаз".
По территории станции нанесен удар сразу 4 управляемыми авиационными бомбами (КАБ).
ТЭЦ испытала критические разрушения. В результате удара полностью уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование, которое оставалось на станции.