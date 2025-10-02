UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Ахметов зустрівся з постраждалою від удару по Краматорську

Фото: Яна Степаненко зустрілась з Рінатом Ахметовим (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Президент ФК "Шахтар", бизнесен Рінат Ахметов зустрівся з Яною Степаненко - дівчиною, яка втратила обидві ноги внаслідок ракетного удару по Краматорську у квітні 2022 року, та її матір’ю Наталією.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив футбольний клуб "Шахтар".

Рінат Ахметов наголосив, що його вразила віра Яни у себе та її прагнення рухатися вперед попри важкі випробування. Він висловив упевненість у великому майбутньому дівчини.

Після трагедії Яна пройшла лікування, протезування та повернулася до активного життя. У 2024 році вона взяла участь у Бостонському марафоні, подолавши дистанцію в 5 км, а навесні 2025-го - у Токійському марафоні, де виступала у футболці "Шахтаря".

За повідомлення футбольного клубу, для  родини Степаненків було придбано трикімнатну квартиру у Львові у вересні 2024 року за рішенням президента "Шахтаря". 

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов