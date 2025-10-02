Ахметов зустрівся з постраждалою від удару по Краматорську

Рінат Ахметов наголосив, що його вразила віра Яни у себе та її прагнення рухатися вперед попри важкі випробування. Він висловив упевненість у великому майбутньому дівчини.

Після трагедії Яна пройшла лікування, протезування та повернулася до активного життя. У 2024 році вона взяла участь у Бостонському марафоні, подолавши дистанцію в 5 км, а навесні 2025-го - у Токійському марафоні, де виступала у футболці "Шахтаря".

За повідомлення футбольного клубу, для родини Степаненків було придбано трикімнатну квартиру у Львові у вересні 2024 року за рішенням президента "Шахтаря".