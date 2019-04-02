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Пострадавшим на производстве увеличили ежемесячные выплаты

Новости » Экономика    02.04.2019 - 13:32
Пострадавшим на производстве увеличили ежемесячные выплаты
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Выплаты с 1 марта выросли на 5%

Фонд социального страхования Украины с 1 марта 2019 года произвел перерасчет страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли потерю трудоспособности, а также членам их семей. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Как напомнили в пресс-службе, согласно решению Кабинета министров Украины коэффициент пересчета ежемесячных выплат составляет 1,05.

"Выплаты выросли на 5% для более 208 тыс. человек, на перерасчет в бюджете фонда заложено 298,3 млн грн. Вместе с тем, по итогам первого полугодия 2019 года коэффициент пересчета может быть повышен исходя из финансовых возможностей Фонда социального страхования Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в пресс-службе, в 2018 году Фонд социального страхования Украины провел три этапа перерасчетов ежемесячных страховых выплат. По итогам первого этапа осовременивания с 01.01.2018 сумма выплат увеличилась для 170 тысяч человек. Кроме того, с 01.03.2018 размер страховых выплат был увеличен на 20% для всех пострадавших на производстве. Во время третьего этапа перерасчетов выплаты были повышены для 4,2 тыс. пострадавших с низким размером заработной платы перед наступлением страхового случая, средний размер ежемесячных выплат у них увеличился на 49,5%.

Напомним, среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности, который предоставляется Фондом социального страхования Украины, в 2018 году составил 224,4 грн, что на 54,2 грн, или 31,9% больше, чем в 2017 году.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины 16 января принял постановление "Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2019 год". Согласно решению, расходы Фонда на текущий год запланированы в размере 23,26 млрд грн, доходная часть с учетом остатка средств на начало года определена в сумме 23,29 млрд грн.

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