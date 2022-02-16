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Пострадали ли финансовая и энергетическая сферы от кибератаки: ответ СНБО

Автор: Валерия Полищук

В результате вчерашней кибератаки на Украину финансовая и энергетическая сферы не пострадали. А сама кибератака имела информационно-психологический характер.

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Атака исключительно информационно-психологического характера. Никаких потерь, повреждений, угонов не произошло. Финансовая часть работает в штатном режиме, энергетическая сфера работает бесперебойно, все работают в штатном режиме", - заявил он.

Напомним, власти готовы обеспечить стабильную работу провайдеров, которые попали под кибератаки.

Кроме того, DoS-атака на сайт Минобороны Украины еще продолжается.

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КибератакаСНБО