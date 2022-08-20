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Постпреда России вызвали в МИД Австрии после скандального твита об украинцах

Фото: постпреда России вызвали в МИД Австрии после скандального твита об украинцах (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министерство иностранных дел Австрии вызвало "на ковер" постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова после его призыва "не проявлять пощады к украинцам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Австрии в Twitter.

В ведомстве подчеркнули, что такие заявления Ульянова являются бесчеловечными.

"Мы за свободу слова. Но мы также вправе занять твердую позицию против таких подстрекательских заявлений. Поэтому постпред России Михаил Ульянов был вызван в МИД на воскресенье (21 августа)", - отметили в МИД.

Напомним, ранее Ульянов в Twitter призвал "не щадить украинцев", комментируя пост президента Украины Владимира Зеленского, который поблагодарил США за новый пакет помощи.

Позже он удалил свой твит и пытался оправдаться, написав, что его "неправильно поняли".

"Я, конечно, имел в виду США с их поставками оружия и президента Украины, который буквально вчера заявил, что он отвергает любые мирные переговоры. Действительно, никакой пощады с их стороны к украинскому населению. Это то, что я сказал", - написал Ульянов.

В МИД Украины призвали Австрию признать Ульянова персоной нон грата после его скандального твита.

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