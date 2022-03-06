Постпред США в ООН назвала три области дальнейшей помощи Украине и давления на Россию

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала три области, в которых США могут предпринять дополнительные шаги для усиления давления на Россию. Это запрет на импорт российской нефти, объявление военных преступлений и помощь в доставке польских истребителей в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Она сказала, что президент Джо Байден "обсуждает с союзниками по НАТО" возможный запрет на импорт российской нефти. "Президент работает со своими советниками, советниками по безопасности, а также советниками по энергетике над тем, как решить эти проблемы", - сказала она, добавив, что Белый дом помнит о том, как такой запрет может повлиять на цены на газ.
Она сказала, что США "вели тесные консультации с польским правительством, а также с другими нашими союзниками по НАТО" по вопросу об оказании помощи в переброске советских истребителей из Польши в Украину.
"Мы никоим образом не возражали против того, чтобы польское правительство предоставило эти самолеты Украине, и мы работаем, как вы отметили, над тем, как мы можем их заменить", - сказала она, имея в виду разрабатываемый план по отправке F-16 в Польшу.
И она сообщила, что США "работают с партнерами над сбором и предоставлением информации" о потенциальных военных преступлениях.
"Любое нападение на мирных жителей является военным преступлением", - сказала она.
Ранее на этой неделе Байден не стал называть действия России на Украине военными преступлениями.
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