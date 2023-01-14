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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Постпред РФ в ООН цинічно назвав бажані підсумки війни в Україні

Фото: постпред Росії при ООН Василь Небензя (news.un.org)
Автор: Артур Родивилов

Росія "готова досягти цілей" у розв'язаній війні проти України під час переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постпреда Росії в ООН Василя Небензі під час засідання.

За його словами, Москва готова до досягнення цілей у ході переговорів або військових дій.

"Якщо цього результату можна буде досягти за допомогою переговорів, то ми до такого сценарію готові. Якщо ж ні, то всі поставлені завдання будуть досягнуті військовими засобами", - вважає Небензя.

Він відкинув мирний план президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не бачить реальної готовності Росії до переговорів. При цьому Київ шукатиме дипломатичне рішення згідно з українською формулою миру.

До того ж раніше російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну в небажанні мирних переговорів щодо припинення війни.

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