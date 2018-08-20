Постпред президента вимагає визначити легального перевізника до Криму

За його словами, міжобласні маршрути з КПВВ недоцільні

Для сполучення між материковою територією України та окупованим Росією півостровом має бути визначений легальний перевізник для громадян. Про це повідомив постійний представник президента України в Автономній республіці Крим Борис Бабін, передає кореспондент РБК-Україна.

"Наші громадяни звертають увагу на те, що немає легального сполучення з КПВВ. Немає у людей документів, не вирішується питання щодо запровадження легального сполучення. Ми інформували наше керівництво про ситуацію. Наразі ми чекаємо на відповідні організаційні та кадрові заходи. Ми сподіваємось, що найближчим часом це питання буде вирішено", - повідомив Бабін.

За його словами, районна державна адміністрація не вирішує питання з визначенням легального перевізника впродовж 4 років.

"Мають бути законні конкурси. Ми не є суб’єктами господарської діяльності. Будь-хто нехай прийде і працює. Але так, щоб при цьому він працював. Сьогодні ж ми маємо ситуацію, коли на КПВВ "Чонгар" є окремі легальні перевізники, які не працюють. Вони ставлять одну маршрутку на день, а поруч сотню нелегальних таксистів. Показати маршрутку вони можуть, але це не варіант. Перевізник має зайти такий, щоб він міг там фізично знаходитись", - повідомив Бабін.

За його словами, автобуси повинні ходити до Контрольно-пропускних пунктів "Чонгар" та "Каланчак".

"Автобуси повинні ходити до КПВВ "Каланчак", зі станції Новоолексіївка до КПВВ "Чонгар". Також до КПВВ "Каланчак" може, якщо буде поїзд до Вадима ходити місцевий рейс "Вадим - Каланчак", а після утворення ЦНАПів "Чаплинка - КПВВ Каланчак". Це максимум. Міжобласні маршрути з КПВВ недоцільні. Є природні хаби, де люди будуть пересідати і їхати далі", - додав він.

Нагадаємо, 9 серпня президент Петро Порошенко доручив дипломатам підготувати нову резолюцію по Криму до чергової сесії Генеральної асамблеї ООН.