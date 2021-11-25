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Постковидный синдром. В ВОЗ рассказали, какие симптомы встречаются чаще всего

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Киев, Четверг 25 ноября 2021 09:30
Постковидный синдром. В ВОЗ рассказали, какие симптомы встречаются чаще всего Фото: глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

В ВОЗ рассказали, какие симптомы постковидного синдрома встречаются чаще всего. Это изменение обоняния/вкуса, депрессия, кашель, проблемы с памятью.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

По его словам, после коронавируса появляется некоторое головокружение, также могут быть проблемы с легочной системой.

"Общие симптомы включают усталость и одышку и другие симптомы, которые обычно влияют на повседневную жизнь - это изменение обоняния/вкуса, депрессия, кашель, проблемы с памятью, головная боль, недомогание после нагрузки, нарушения сна и тахикардия", - рассказал он.

Доктор Ярно Хабихт сообщил, что многие из этих симптомов появляются снова.

"И когда это происходит, а затем они остаются на более длительный период, тогда самое время позвонить вашему семейному врачу и проконсультироваться, может ли это быть постковидный синдром", - уточнил он.

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Постковидный синдром ВОЗ
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